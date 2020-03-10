Москва, , 14:16 — REGNUM Исполняя взятые на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+, Россия увеличивала долю Соединённых Штатов на мировом рынке экспортёров нефти. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 10 марта экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Мы взяли на себя обязательства сдерживать производство и экспорт чёрного золота. Некоторое время мы действительно исполняли эти обязательства и, соответственно, снижение экспорта приводило к тому, что нашу нишу занимали американские экспортёры. Это потеря рынка», — пояснил он.

Эксперт отметил, что в своё время недовольство продлением договорённостей с ОПЕК высказывал Игорь Сечин:

«Он человек очень осторожный. Я внимательно анализировал каждое его слово и понимал, что он очень недоволен пролонгированием этих соглашений ОПЕК+».