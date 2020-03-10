Пекин, , 13:54 — REGNUM Китайские эксперты назвали резкое падение цен на нефть «палкой о двух концах» для КНР. Об этом пишет агентство The Beijing News.

С одной стороны, страна является крупнейшим импортером сырой нефти (в 2019 году зависимость от поставок сырой нефти превысила 70%). Ввиду того, что Китай сильно зависит от импорта энергоносителей, снижение мировых цен помогает снизить стоимость импорта сырой нефти для страны.

С другой стороны, падение цен на сырую нефть приведет к одновременному снижению цен на сырьевые товары в химической промышленности и приведет к значительным потерям для некоторых предприятий производственной цепочки. Если цены на сырую нефть будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени, это, естественно, окажет негативное влияние на нефтехимическую промышленность Китая.

Таким образом, быстрое снижение цен на энергоносители несет за собой как положительные, так и отрицательные последствия для Поднебесной.

Добавим, что стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — до $31,02 за баррель. Это произошло после того, как в пятницу страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.