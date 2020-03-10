Грозный, , 13:37 — REGNUM Власти Чечни ограничили ввоз некоторых видов мяса на территорию республики. Под запрет попало, в частности, мясо тицы, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, причиной стала попытка поддержать таким образом местных производителей.

Так, на себе уже испытал «санкционные» меры чеченских властей такой крупный ритейлер, как «Лента». Его сотрудники утверждают, что на границе с Чечней грузовики с куриным охлажденным мясом разворачивают обратно.

В МВД журналистам «Коммерсанта» объяснили, что запрет на ввоз мяса был принят на основании рекомендаций регионального управления Россельхознадзора. Кроме того, сайт управления ветеринарии правительства Чечни сообщает, что в республике усилен контроль за ввозом пищевой продукции после выявления некачественного мяса птицы.

«В последние дни при ввозе в нашу республику выявлено некондиционное мясо птицы. Я пригласил в парламент руководителей управления ветеринарии правительства Чеченской Республики, федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Роспотребнадзора. Довел до их сведения, что качество пищевой продукции, ввозимой в нашу республику, должно быть под постоянным усиленным контролем», — цитирует пресс-служба управления ветеринарии спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.