Симферополь, , 13:36 — REGNUM В Республике Крым всегда нужно будет экономно относиться к воде. Об этом 10 марта журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«В Крыму к воде экономно надо будет относиться всегда. С учетом того, что Северо-Крымского канала нет, об этом надо помнить», — сказал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности возобновления подачи воды в Крым — исключительно для нужд украинцев. Позже депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская высказала предположение, что украинским и российским властям удастся решить этот проблемный вопрос с помощью долгих и секретных переговоров.

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