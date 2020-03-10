Тюмень, , 13:31 — REGNUM К Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу у Сбербанка появились очередные претензии. На этот раз финансовая организация требует свыше 1,6 млрд рублей на основании двух договоров ценных бумаг, а также 125,2 млрд рублей по двум договорам ипотеки и договору залога, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Федресурс.

Таким образом долги Антипинского НПЗ составляют свыше 346 миллиардов рублей. Напомним, предприятие признано банкротом в декабре 2019 года. Недавно, 3 марта, компания «Трансойл» из Санкт-Петербурга потребовала включить её в реестр кредиторов третьей очереди. Антипинский НПЗ ей должен 3, 154 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отчёта конкурсного управляющего Антипинского НПЗ следует, что балансовая стоимость предприятия на сегодня не покрывает требований кредиторов.

Завод расположен в Тюмени и находится сейчас под управлением группы ООО «Сокар Энергоресурс», аффилированной со Сбербанком, которая объединяет активы Антипинского НПЗ и трёх нефтяных месторождений в Оренбургской области.

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