Пхеньян, , 13:33 — REGNUM Правительство КНДР принимает ряд мер в борьбе с распространением коронавируса нового типа, в связи с чем страна страдает от «огромных экономических потерь».

В статье северокорейского новостного сайт Uriminzokkiri отмечается, что несмотря на все трудности «обеспечение безопасности жизни населения является приоритетом для страны».

Известно, что это первое сообщение северокорейских СМИ об экономических потерях, вызванных распространением вируса. Ранее СМИ Северной Кореи сообщали лишь о карантинных мерах и отсутствии случаев заражения.

Напомним, что в конце января правительство КНДР приняли ряд мер, включая закрытие границы и помещение в карантин сроком более 40 дней, для борьбы с распространением вируса. Поскольку эпидемия может нанести дополнительный ущерб экономике страны, которая страдает от международных санкций.

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