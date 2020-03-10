Краснодар, , 13:29 — REGNUM Имущество ОАО «Юг», одного из крупнейших мебельно-деревообрабатывающих предприятий на юге России, выставлено на продажу в Краснодарском крае в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщил 10 марта Российский аукционный дом (РАД).

На продажу выставлена площадка компании по изготовлению мебели, расположенная в поселке городского типа Мостовской Краснодарского края. Одним лотом продаётся производственный комплекс общей площадью 72,6 тыс. кв. м, земельный участок (находится в аренде до 2054 года) площадью 30,9 га, а также 314 единиц оборудования для производства мебели. Предприятие на данный момент не работает.

Начальная — минимальная — цена лота составляет 391,8 млн рублей. Проведение торгов намечено на 26 марта.

Предприятие ОАО «Юг» было признано банкротом в 2018 году, требования кредиторов были установлены в размере почти миллиард рублей.