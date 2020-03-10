Ташкент, , 13:20 — REGNUM Соглашение о генеральном партнерстве подписали заместитель министра инновационного развития Узбекистана Олимжон Туйчиев и президент российской компании «Евразийская инжиниринговая компания», сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства.

В рамках соглашения стороны договорились провести в Ташкенте первый молодежный инновационный форум World youth innovation forum — 2020. Мероприятия направлено на активизацию проектов в этой области.

На базе форума планируется создать постоянно действующую площадку для сотрудничества представителей власти, бизнеса и науки.

Как сообщало ИА REGNUM, Ташкентский международный инвестиционный форум, который бал запланирован на 5−6 марта, перенесли на осень 2020 года из-за распространения коронавируса.

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