Рига, , 13:20 — REGNUM В конце февраля безработица в Латвии составила 6,3%, что выше, чем в конце 2019 г. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственного агентства занятости (NVA).

По данным NVA, всего в стране было зарегистрировано 58 247 безработных, что на 0,1% или 585 человек меньше, чем в январе.

Отмечается, что самый низкий уровень безработицы традиционно в Риге и Рижском районе — от 4 до 4,3% от экономически активного населения. А самый высокий в Латгалии — 13,9%.

На конец 2019 года уровень безработицы в Латвии равнялся 6,2%.