Москва, , 13:25 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия могут договориться по добыче нефти, такой вариант не исключён. Об этом заявил 10 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении представителей Москвы и Эр-Рияда к переговорам, Песков напомнил о словах министра энергетики Александра Новака. Представитель Кремля отметил, что возможность компромисса, касающегося сокращения добычи нефти, «никто не исключает».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не пришли к соглашению о продлении или изменении условий сделки по добыче нефти. Затем заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи и скидках на нефть привели к падению цен на нефтяном рынке. Новак заявил 10 марта, что Россия вместе с ОПЕК может принять дополнительные меры по стабилизации рынка, соответствующие переговоры ожидаются в мае или июне.

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