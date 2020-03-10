Уфа, , 13:21 — REGNUM В ООО «БашРТС» сменился директор в Уфе. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба предприятия.

По сообщению пресс-службы ведомства, директор ресурсоснабжающей организации Илья Гордеев планово перешел на новую работу на другое предприятие.

На сайте предприятия указано, что новым директором компании стал Тимофей Дубровский.

Напомним, что ранее специалисты государственного комитета по жилищному и строительному надзору отменили дополнительные начисления в сумме 13 миллионов рублей из 66 миллионов рублей за поставку тепла ООО «БашРТС».

В настоящее время инспекторы проверяют все дома, по которым были проведены дополнительные начисления.

Читайте ранее в этом сюжете: Объём субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ в Марий Эл сократился на 12,3%