Москва, 10 марта 2020, 13:12 — REGNUM Если власти РФ захотят устроить Майдан, то они загонят доллар до уровня 80 рублей и попытаются продержать его там какое-то время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя ситуацию с ростом курса доллара.
Скорее всего, как пояснил Делягин, на этой неделе «будет болтанка», а потом доллар снизится примерно до 68−69 рублей. Однако всё зависит от регулятора.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России при необходимости примет дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка в условиях возросшей волатильности валютного и фондового рынков.
Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ готов принять дополнительные меры для устойчивости финрынка