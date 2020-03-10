Москва, , 13:12 — REGNUM Если власти РФ захотят устроить Майдан, то они загонят доллар до уровня 80 рублей и попытаются продержать его там какое-то время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя ситуацию с ростом курса доллара.

«Нам и Банк России, и Минфин пообещали валютные интервенции, — сказал Делягин. — То есть они пообещали сбить спекулятивную волну. Я бы поступил так, как в своё время поступил Геращенко, когда позволил спекулянтам загнать доллар на любой уровень, а потом часиков в 16:00 начать их методично выжигать к чертовой матери и опустить доллар обратно на 66−68 рублей. Если наши хотят Майдана, то они загонят [доллар] куда-нибудь высоко — на 80+ и на этом уровне попытаются подержать какое-то время. Но вряд ли у них на это хватит смелости».

Скорее всего, как пояснил Делягин, на этой неделе «будет болтанка», а потом доллар снизится примерно до 68−69 рублей. Однако всё зависит от регулятора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России при необходимости примет дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка в условиях возросшей волатильности валютного и фондового рынков.

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