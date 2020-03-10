Эр-Рияд, , 13:09 — REGNUM Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки. Об этом заявил исполнительный директор компании аль-Амин ан-Насер, сообщает агентство Reuters.

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Как уточнил глава компании, речь идёт об увеличении поставок как для клиентов внутри королевства, так и за его пределами. Отмечается, что поставки сырой нефти будут на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия якобы планирует увеличить добычу нефти в апреле 2020 года до 10 млн баррелей в сутки из-за развала сделки ОПЕК+. По данным журналистов, цель Саудовской Аравии — безудержный демпинг на нефтяном рынке и оказание максимального давления на РФ для её возвращения за стол переговоров в рамках ОПЕК.

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