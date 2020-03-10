Москва, , 13:07 — REGNUM Те объемы нефти, которые Россия продаёт на мировом рынке, у нас хотят забрать и, соответственно, перераспределить нефтяной рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко. Отвечая на вопрос о пользе и вреде отношений России с ОПЕК, он также отметил:

«России это, конечно, не очень выгодно. А к чему приведёт срыв сделки с ОПЕК, думаю, что будет видно в ближайшую неделю. Нам нужно набраться терпения и посмотреть, чем это всё закончиться. Но то, что мы потеряем доходы бюджета, это в принципе для страны будет не очень здорово.

Что касается внутреннего рынка, то ситуация не слишком повлияет на розничные цены на АЗС, но может случиться всякое. Всё очень сложно. Я на прошлой неделе был в Минэнерго РФ и уверяю вас, там все были на позитиве и не ждали того, что случилось. И у всех сейчас квадратные глаза и паника. На четверть упали акции всех ведущих компаний и банков, это плохо для экономики».

Напомним, вследствие того, что в ОПЕК не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи, с 1 апреля 2020 года нефтедобывающие страны могут добывать любое её количество. Ситуация уже привела к обвалу цены нефти, рубля и фондового рынка.

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