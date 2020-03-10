Сеул, , 12:58 — REGNUM В связи с сокращением числа авиарейсов из-за распространения коронавируса по Южной Корее пассажиропоток южнокорейского международного аэропорта Инчхон сократилось до 20 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, 9 марта пассажиропоток аэропорта Инчхон составил 19 619 человек, что является одной десятой от показателя 2019 года и самой низкой отметкой с 2001 года.

За аналогичный период времени пассажиропоток международного аэропорта Кимпхо составил 26 532 человека. Отмечается, что 293 человека пришлось на зарубежных пассажиров, 26 532 человека — на внутренних пассажира.

Отмечается, что на сокращение пассажиропотока в южнокорейских аэропортах повлияло распространение коронавируса, а также ужесточение иммиграционного и карантинного контроля японским правительством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее выявили 131 случай заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 7 513 человек.

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