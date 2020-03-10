Киев, , 12:54 — REGNUM Нацбанк Украины на вторник, 10 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 24,92 гривны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальному курсу, гривна после двухдневного роста в последние дни предыдущей рабочей недели упала к доллару на 18 копеек. Официальный курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 28,23 грн/евро.

При этом реальный курс в обменниках сегодня существенно отличается от официального. В Киеве стоимость доллара США взлетела до почти 26 грн за доллар, стоимость евро — до 29 гривен. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах страны.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявляет, что, по сути, Нацбанк начал девальвацию гривны.

«Во-первых, для того, чтобы компенсировать олигархам в гривневом эквиваленте снижение экспорта… Во-вторых, поскольку экономика падает, то бюджет будут наполнять только за счет увеличения налоговых поступлений от импорта, который станет еще дороже для украинцев из-за девальвации гривны», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что еще в начале прошлого года курс гривны был на уровне 28−29 грн за доллар, но в течение года укрепился до уровня 23−24 грн.

Отметим, что сегодня стало известно о зафиксированном накануне резком падении стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины.

Согласно официальным данным, реальный ВВП Украины в январе сократился на 0,5% — падение зафиксировано впервые с 2016 года.