Москва, , 12:42 — REGNUM В Сбербанке не видят повышенного спроса на валюту у жителей России. Об этом 10 марта в пресс-службе кредитной организации.

В банке заявили, что обладают достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей своих клиентов.

«Банк мониторит ситуацию, все заявки от клиентов выполняются. Повышенного спроса на валюту не наблюдаем», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта на фоне падения мировых цен на нефть российский рубль резко подешевел в отношении к американскому доллару и евро. Московская биржа 10 марта допустила повышение курса доллара до 76,3951 рубля, евро — до 87,3131 рубля.

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