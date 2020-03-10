Киев, , 12:30 — REGNUM Украинские СМИ сегодня, 10 марта, сообщают о зафиксированном накануне резком падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины.

В частности, согласно информации «Интерфакс-Украина» ВВП-варрант по итогам торгов 9 марта стоили около 81,8% номинала. Для сравнения — минувшую неделю ценные бумаги завершили на отметке 90%, а еще две недели назад за них давали 107,5% номинала.

Доходность еврооблигаций Украины, в зависимости от срока погашения, выросла на 1−1,1 процентный пункт. Отмечается, что с момента последнего локального максимума, достигнутого примерно две недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 2,6%.

В правительстве Украины эти цифры в настоящий момент еще не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 5 марта стало известно, что американская финансовая компания Morgan Stanley рекомендовала своим клиентам после изменений в составе правительства продавать украинские еврооблигации. По мнению компании, власть покинули главные реформаторы — в частности, министр финансов Оксана Маркарова и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Таким образом, для Украины на виток мирового экономического кризиса еще накладывается украинская политическая специфика.

4 марта Верховная рада Украины отправила в отставку правительство Гончарука и проголосовала за назначение новым премьер-министром страны Дениса Шмыгаля.