Лондон, , 12:28 — REGNUM В феврале 2020 года британские автолюбители приобрели 79 594 новых авто, что на 2,9% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Всего за январь-февраль 2020 года в Великобритании было куплено 228 873 единицы новых легковушек. Это на 5,8% меньше, чем за два первых месяца 2019 года.

Согласно информации SMMT, первое место на авторынке Великобритании в феврале занял Volkswagen. За месяц дилеры автокомпании продали 8948 машин, что на 12,4% больше прошлогодних продаж.

На втором месте разместился Ford. Машины этой марки в феврале приобрели 8462 британских автолюбителя. Здесь наблюдается падение продаж на 18,6%. Тройку лидеров замыкает бренд BMW — 6652 проданных авто (-3,1%).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились машины автокомпаний Mercedes-Benz (5745 ед.) и Vauxhall (5132 ед.).

Напомним, по данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в 2019 году в Великобритании было произведено 1,3 млн машин, что на 14,2% меньше, чем в 2018 году.

Читайте также: В Великобритании в январе снизились продажи новых автомобилей