Москва, , 12:19 — REGNUM Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк полагает, что резкое падение долларовых цен на нефть и рубль связано с низким качеством управления, которое демонстрирует правительство России. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о пользе и вреде отношений России и ОПЕК, он отметил:

«ОПЕК — картель государств, для которых нефть — главный экспортный товар и основа наполнения бюджета. Все они отстают в развитии промышленности, большинство — бывшие колонии. Европейские экспортёры нефти (Норвегия, Голландия, Великобритания, Канада) в ОПЕК не входят, для них важнее другие союзы (НАТО, ЕС или НАФТА) с государствами — импортерами нефти.

Россия уже более 11 лет наблюдатель в ОПЕК, но не претендует на членство, чтобы не быть связанной коллективными решениями. То есть правительство России получает информацию о готовящихся решениях и присоединяется только тогда, когда считает это выгодным. Существенное отличие России от членов ОПЕК в том, что львиную долю нефти Россия экспортирует по трубам, а не танкерами. Покупатели сильнее привязаны к России технологически.

Чтобы успешно работать на столь большом и политизированном рынке, как нефтяной, нужно высокое качество управления. Резкое падение долларовых цен на нефть и рубль показывает, что качества управления как раз не хватает. Даже спекулянты просчитывают как минимум на ход дальше, чем российское руководство.

Многочисленные комментарии про ущерб американской добыче сланцевой нефти вследствие падения цен показывают полное непонимание управлением стратегическими отраслями в Америке. Министерство энергетики США стабильно финансировало работы по сланцевой добыче, когда нефть стоила и 15 долларов за баррель. И оказалось право. В отличие от России. Банкротство компаний в США означает лишь смену собственника, но не разгром производства».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, участники ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Это означает, что с 1 апреля 2020 года нефтедобывающие страны могут добывать любое её количество. Это привело к обвалу цены нефти, рубля, а также фондового рынка.

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