Москва, , 12:15 — REGNUM По итогам февраля 2020 года дилеры Volkswagen в России продали 7518 машин, что на 2% больше, чем в феврале 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего же за два месяца 2020 года в России было продано 13 787 новых машин бренда Volkswagen — на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом немецкая марка заняла шестое место по объёму реализации среди всех автопроизводителей в РФ.

При этом доля продаж машин бренда в январе-феврале 2020 года на российском авторынке составила 6,3% против 6,2% годом ранее.

Самой продаваемой моделью Volkswagen на авторынке России остается седан Polo. Это авто в феврале приобрели 3966 автолюбителей, что на 4% больше, чем год назад. Второе место по продажам в модельной линейке Volkswagen занимает кроссовер Tiguan с результатом 2924 проданных авто (+19%).

Напомним, в феврале текущего года дилеры Volkswagen в России приступили к приёму заказов на флагманский Passat нового поколения. Модель доступна в трех комплектациях: Respect, Business и Exclusive.

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