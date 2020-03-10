Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Нынешняя ситуация на рынке нефти должна помочь России вернуть некоторые доли мирового рынка или получить новые, но в дальнейшем взаимодействие с ОПЕК, вероятно, будет продолжено, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 10 марта, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин.

Как сообщалось ранее, страны «ОПЕК+» не смогли договориться о дополнительном сокращении мировой нефтедобычи, следствием стало падение цен на нефть (до 31,5 доллара за баррель нефти марки Brent) и резкое ослабление российской валюты.

«Решение 6 марта было принято, исходя из понимания российских интересов в данный момент. Но в дальнейшем и ОПЕК нужен России, и взаимодействие с отдельными странами — тоже.

Российский бюджет может функционировать даже при цене в 30 долларов за баррель. Американские компании при цене ниже 40 долларов за баррель уже не смогут заниматься сланцевой нефтью. Нынешнее положение должно помочь вернуть нам некоторые доли рынка или получить новые.

Но в дальнейшем, предполагают, взаимодействие с ОПЕК на выгодных для всех участников условиях будет продолжено», — отметил Олег Ашихмин.