Рига, , 12:02 — REGNUM Министерство внутренних дел (МВД) Латвии подготовило предложения об изменении условий для получения временного вида на жительство (ВНЖ) в стране в обмен на инвестиции. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, МВД Латвии предлагает повысить объём средств инвестиций в недвижимость с нынешних 250 000 евро до 500 000 евро. Второй возможностью приобрести ВНЖ останется возможность инвестировать в предприятие с годовым оборотом не менее 50 млн евро и минимальным числом работающих сотрудников в 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 2010 г. по 2019 г. программа ВНЖ принесла экономике Латвии 1,5 млрд инвестиций. Ужесточение этой программы произошло в 2014 году. Уже после этого программа фактически перестала работать.

Решение по новым условиям ВНЖ правительство Латвии планирует принять во время заседания 10 марта.