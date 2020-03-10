Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону на площади Гагарина появится скульптурная композиция «Выпускники», на изготовление которой будет направлено 1,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Электронный аукцион проводит Донской государственный технический университет (ДГТУ), у стен которого и будет установлена скульптура. На создание будут направлены внебюджетные средства университета.

Как ожидается, композиция из бронзы высотой 2,5 метра будет представлять собой женскую и мужскую фигуры, одетые в мантии и конфедератки выпускников ДГТУ. В руках выпускники будут держать диплом с символикой вуза, девушка — букет цветов.