Тирана, , 08:27 — REGNUM После выявления первых двух случаев заражения коронавирусом в Албании в понедельник 9 марта население стало массово скупать продукты питания.

В интервью для албанского новостного агентства Telegrafi 10 марта исполнительный директор сети супермаркетов Спар Албания Элёна Хаметай сообщила о том, что в понедельник продажи выросли на 300% по сравнению с обычным уровнем, что нетипично для начала недели.

Хаметай подчеркнула, что несмотря на рост паники из-за коронавируса руководство сети не будет повышать цены или закрывать какие-либо из торговых точек. По словам Хаметай, меры по подготовке к возможной массовой скупке товаров из-за паники перед коронавирусом были предприняты компанией заранее, исходя из опыта, полученного в других странах, где находятся филиалы торговой сети Спар.

Албанцы скупают муку, макароны, масло, сахар, воду и моющие средства.

С повышенным спросом столкнулись и аптеки. Помимо защитных масок и средств от гриппа граждане спрашивают средства от головной боли и легкие успокоительные.

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