Магас, , 11:57 — REGNUM В Ингушетии в 2020 году будет высажен виноград на площади 300 гектаров. Это на 50 гектаров больше, чем в прошлом году. Первый урожай планируется получить в 2022 году, пишет ТАСС.

При этом, по словам руководителя ассоциации фермеров Ингушетии Магомеда-Гирея Аушева, если первый урожай будет не очень значительным, то уже через год аграрии рассчитывают получать ежегодно не менее 35−40 тонн солнечной ягоды.

Таким образом фермеры планируют возродить виноградарство в Ингушетии, которое пострадало во время антиалкогольной кампании в 80-е годы прошлого века. Агропредприятия будут производить виноград на продажу в другие субъекты РФ, а также изготавливать из него свою продукцию, в том числе виноградный сок.