Вильнюс, , 11:57 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air приостановил полёты из Литвы в Тель-Авив и Эйлат, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 марта. В компании объясняют своё решение объявленного Израилем режима карантина для всех без исключения прибывающих в страну.

Полёты приостановлены до 23 марта. Всем купившим билеты деньги будут возвращены. Авиаперевозчик своим клиентам предлагает не только возврат всех средств, но и как альтернативу зачисления 120% от потраченной суммы на специальный счёт компании для приобретения других билетов в будущем.

Напомним, в Литве в настоящий момент диагностирован один случай заражения коронавирусом нового типа.