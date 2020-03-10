Сеул, , 11:58 — REGNUM Правительство Южной Кореи примет меры для стабилизации фондового рынка в связи с колебаниями, вызванными коронавирусом нового типа и падением цен на нефть. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

По его словам, власти страны намерены ужесточить правила короткой продажи акций, которые также называют продажа без покрытия или игра на понижение.

Данные меры вступят в силу с 11 марта и будут действовать на протяжении трех месяцев. Все детали представители Комиссии по финансовому надзору объявят 10 марта после закрытия фондового рынка.

Отмечается, что ужесточения были приняты в связи с массовыми короткими продажами в ожидании снижения цен на акции. 9 марта на рынке было проданы ценные бумаги на сумму 893,3 млрд вон (~$748,28 млн), что является самым высоким показателем с мая 2017 года.

Продажа без покрытия — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.