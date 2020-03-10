Москва, , 11:53 — REGNUM В условиях «идеального шторма», в котором оказалась Россия (снижение цен на нефть, ослабление рубля, коронавирус), российскому правительству стоит беспокоиться не о бюджете и действиях ЦБ, а о людях, «которые ‑ и налоги, и потребительский спрос, и даже, прости Господи, демография», заявил доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский. Комментируя на своих интернет-ресурсах последние события, связанные, в том числе, с развалом сделки ОПЕК, он рассказал, что, по его мнению, следует предпринять сейчас.

«Первое. Невзирая на некоторый (возможный) рост инфляции, резко снизить ключевую ставку ЦБ. Это добавило российскому рынку ликвидности, хотя насыщение деньгами проблему спада полностью не снимет.

Второе. Внепланово увеличить МРОТ. Денег у людей, в первую очередь бюджетников, станет немного больше, что оживит потребительский спрос. Инфляция? Она и без того будет по причине ослабления рубля и уменьшения поставок из Китая. Китай, к слову, валится на глазах: 200 млн внутренних трудовых мигрантов не могут вернуться на свои рабочие места, под большим вопросом посевная, продажи промпродукции падают, настроение у бизнесменов аховое, публикация статистики за январь до сих пор под запретом.

Третье. Облегчить людям долговое бремя: снизить цену рефинансирования ипотеки, объявить мораторий на процентные выплаты по банковским потребительским кредитам, распространить льготную ипотеку не только на первичное, но и на вторичное жильё.

Четвёртое. Ввести налоговые каникулы для аграрного сектора (посевная!), а для промышленности — на сумму налогов, причитающихся с капитальных инвестиций. Не снизить налоги, а именно ввести каникулы. Ограничить под любыми предлогами аграрный экспорт и тормозить любыми способами потребительский импорт там, где мы в состоянии обеспечить себя сами. И забыть об уменьшении ставок социальных взносов (перекладывании части взносов на работников).

Пятое. Объявить налоговые каникулы на год для всех, кто обеспечивает себя работой сам: для самозанятых и ИП (можно даже с работниками). Эти деньги опять же пойдут на поддержку потребительского спроса, а для бюджетов — невелика копейка.

Шестое. Ввести трехлетний мораторий на повышение любых налогово-взносовых ставок, а главное — любых, подчеркну, любых тарифов федеральных или региональных естественных монополий.

Седьмое. Ввести элементы госконтроля над ценообразованием (чрезвычайно популярная на Западе идея из Новой монетарной теории). Это вопрос правительственного уровня, ФАС в одиночку не справится.

Восьмое. Понизить цены на моторное топливо, пусть основная часть розницы — акцизы и налоги, но 10−12% — подешевевшее сырье. Это также поддержит потребительский спрос и снизит себестоимость конечной продукции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ОПЕК рассчитывала остановить падение стоимости нефти очередным сокращением добычи. Для того чтобы яснее увидеть, как коронавирус влияет на мировую экономику в целом и спрос на нефть, «российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала», заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

За срывом сделки ОПЕК последовали обвал рубля и падение акций крупнейших российских компаний. На старте торгов Московской биржи сегодня, 10 марта, курс доллара подскочил 72,77 рублей.

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