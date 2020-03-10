Ярославль, , 11:52 — REGNUM Большинство предприниматели Ярославской области оценили условия ведения бизнеса как неблагоприятные. Об этом говорят результаты социологического исследования «Предпринимательский климат в Ярославской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Опрос проведен по инициативе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области в начале 2020 года.

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«Оценивая условия в Ярославской области для ведения бизнеса, абсолютное большинство опрошенных придерживается скептических настроений — 68% респондентов в целом охарактеризовали данные условия как неблагоприятные. Вместе с тем, только 21% предпринимателей оценивает положительно те условия для ведения бизнеса, которые сформированы на сегодняшний день в нашем регионе. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество «оптимистов» сократилось практически вдвое, что свидетельствует о субъективном ухудшении оценок предпринимателями делового климата», — говорится в отчете о проведении социологического исследования.

Оценивая положение дел в своей компании, 61% респондентов сказали, что положение ухудшилось. Год назад таких было 59%. Позитивные изменения в собственном бизнесе отметили 7% (год назад — 15%). Остальные не увидели разницу или затруднились ответить.

«Это говорит о существенном спаде деловой активности, обусловленном, в первуюочередь объективными факторами: снижением покупательской способности и реальных доходов населения. В причинах ухудшения положения собственного бизнеса предприниматели склонны видеть не только и не столько собственные просчеты, сколько ухудшившиеся внешние условия», — говорится в отчете.

Продолжился рост числа предпринимателей, которые планируют сокращать объемы деятельности (25% против 16% годом ранее), а тех, кто хочет расширяться, стало меньше (20% против 28%). Те же, кто планируют развивать бизнес, намерены уменьшить инвестиции в развитии.

Среди основных проблем предприниматели назвали увеличение налоговой нагрузки (78%), недостаток финансовых ресурсов (52%), недостаток кадров (39%) и высокие тарифы на энергоресурсы (38%).

«Недостаток финансовых ресурсов в качестве одной из основных проблем бизнесаотметили 52% опрошенных (в 2019 году — 39%, в 2018 году — 50%). Это достаточнотревожный сигнал, потому что объективные обстоятельства 2019 года должны былиспособствовать повышению доступности финансовых ресурсов. Так, ключевая ставка Банка России в течение года была снижена на 1,5 процента — с 7,75% до 6,25%. Следовательно, причины проблемы нужно искать в ухудшении финансового состояния заемщиков — представителей малого и среднего бизнеса», — говорится в отчете.

Интересно отношение предпринимателей к участию в государственных и муниципальных закупках. Абсолютное большинство (61%) считает, что для их бизнеса участие в таких закупках неактуально.

«Несмотря на большую работу по привлечению малых и средних предприятий кгосзаказу администрирование этой системы со стороны государства, а также платежная дисциплина заказчиков оставляют желать лучшего, представляя существенные риски для бизнеса», — говорится в отчете.

Растет скепсис и в отношении действий органов власти.

«По мнению предпринимателей, основные проблемы и барьеры сконцентрированы в сфере налогового регулирования. Возможно, на характер ответов повлияли распространенные практики приостановки действий по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ужесточение администрирования налога на добавленную стоимость. Бизнес зачастую пребывает в состоянии неопределенности из-за изменений налогового законодательства, которые не анонсируются заранее. Кроме того, совершенствование налогового администрирования приводит не к снижению административных издержек, а напротив, к росту фискального давления и налоговых рисков бизнеса», — отмечается в отчете.

Из позитивных тенденций авторы исследования отмечают небольшое количество предпринимателей, готовых давать взятки или соглашаться с незаконными требованиями органов власти. Среди самих властных структур наибольшим доверием бизнесменов пользуется институт по защите прав предпринимателей, затем идут федеральные органы власти, такие как прокуратура, полиция СКР и ФНС. Вслед за ним местные власти и только потом — региональное правительство и губернатор. Меньше всего доверия предприниматели испытывают к областной думе и УФАС — по 9%.

Всего было опрошено 527 респондентов — руководителей и собственников предприятий. Опрос проводился с 20 января по 20 февраля 2020 года.