Москва, , 11:48 — REGNUM По итогам 2019 года средневзвешенная стоимость новой машины премиум-сегмента в России составила 4 млн 346 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Таким образом, в прошлом году средневзвешенная стоимость машин в РФ увеличилась на 6,5% по сравнению с 2018 годом.

Всего же за весь 2019 год в общей сложности в стране было реализовано порядка 159,4 тыс. новых машин премиум-сегмента. Это на 5% больше результата предшествующего года.

Стоит отметить, что в целом по российскому авторынку средневзвешенная цена новой легковушки в 2019 году равна 1 млн 556 тыс. рублей, что на 8,2% больше, чем в предшествующем году.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году самым популярным брендом в премиум-сегменте среди российских автолюбителей стал Mercedes-Benz. В прошлом году машин этой марки в России было продано 42 тыс. единиц.

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