Москва, , 11:46 — REGNUM Рынок недвижимости никоим образом быстро на сложившуюся на мировых рынках кризисную ситуацию не отреагирует, считает управляющий партнер компании RRG Денис Колокольников. Об этом он заявил ИА REGNUM 10 марта, комментируя случившееся обрушение цен на нефть и курса рубля.

«Рынок недвижимости — это достаточно низколиквидный актив и инерционный рынок, в котором даже самые простые сделки по аренде длятся не менее месяца. А сделки по продаже могут затянуться от нескольких месяцев до года. В связи с этим, я думаю, что рынок недвижимости так быстро на сложившуюся ситуацию не отреагирует. По одному из сценариев, если эта негативная ситуация повлечет за собой рост инфляции, снижение экономики и прочее, то на рынок недвижимости это отразится в течение полугода. Я все-таки надеюсь на то, что в ближайшем будущем настанет переломный момент со стабилизацией ситуации с коронавирусом, частичным ростом цен на нефть и прочим, и через некоторое время рынок, более менее, выйдет в положительный общеэкономический тренд», — пояснил эксперт.

По его словам, сегодня рынок недвижимости просто не успеет всего на себе прочувствовать.

«Однако, если же кризис уйдет в долгую, то традиционно на рынке недвижимости мы получим снижение спроса, ставок аренды, снижение стоимости квадратного метра как это уже было в предыдущие кризисы», — добавил Колокольников.