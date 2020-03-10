Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Петербургский международный аэропорт «Пулково» признали лучшим в Европе в рейтинге Международного совета аэропортов (Airports Council International) по итогам 2019 года. Об этом сообщили 10 марта в пресс-служба управляющей компании воздушной гавани.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Награду среди европейских аэропортов с годовым пассажиропотоком от 15 млн до 25 млн человек «Пулково» получил за высокое качество обслуживания пассажиров.

«Внедрив в 2019 году новые программы по совершенствованию сервиса в ключевых областях, сегодня мы сосредоточены на повышении качества всех предоставляемых услуг. Наша цель на 2020 год — войти в тройку лидеров в рейтинге Международного совета аэропортов», — отметил генеральный директор управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев.

Исследование ACI ASQ является ведущей международной системой оценки удовлетворенности пассажиров качеством аэропортовых услуг. Оно затрагивает 34 ключевых области обслуживания и включает такие категории, как: транспортная доступность аэропорта, регистрация на рейс, контроль безопасности, удобства и услуги в терминале, питание, торговля и др. Рейтинг формируется на основе регулярных опросов пассажиров в аэропортах-участниках исследования.

В настоящий момент «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В январе 2020 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 1,3 млн человек, что на 8% превышает результат января 2019 года.