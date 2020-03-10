Москва, 10 марта 2020, 11:44 — REGNUM Историю с коронавирусом используют для того, чтобы не признавать объективного состояния мировой экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с обвалом цен на нефть. Как заметил экономист, общий понижательный тренд наблюдался еще до срыва сделки с ОПЕК.
Ну, на Востоке, как пояснил Делягин, поддаваться шантажу нельзя, так как иначе вы выводите себя за рамки всех правил.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской биржи, верхняя граница курса доллара может повыситься до 76,3951 рубля, евро — до 87,3131 рубля.
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