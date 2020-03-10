Москва, , 11:44 — REGNUM Историю с коронавирусом используют для того, чтобы не признавать объективного состояния мировой экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с обвалом цен на нефть. Как заметил экономист, общий понижательный тренд наблюдался еще до срыва сделки с ОПЕК.

«Кто-то может говорить только о коронавирусе, который на самом деле просто маскировка, которая нужна для того, чтобы избежать признания факта срыва в глобальную депрессию, — сказал Делягин. — Когда рынок падает и соглашения об ограничении сбыта не работают — придерживаться соглашений, которые не работают, без толку. У нас в руководстве были разные позиции и был некий баланс — «давайте мы все оставим как есть». Но Саудовская Аравия предъявила ультиматум. Внезапно, без предварительного оповещения. То есть в нарушение всех протоколов».

Ну, на Востоке, как пояснил Делягин, поддаваться шантажу нельзя, так как иначе вы выводите себя за рамки всех правил.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской биржи, верхняя граница курса доллара может повыситься до 76,3951 рубля, евро — до 87,3131 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист прогнозирует дальнейшее существенное падение рубля