Москва, , 11:42 — REGNUM Заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заверила в стабильности финансовой системы России, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«У бюджета достаточно средств для того, чтобы выполнять обязательства», — заявила Юдаева.

Она рассказала о ситуации в банковской сфере.

«Мы последовательно проводили политику по повышению устойчивости финансовой системы к внешним шокам, мы регулярно проводим анализ, он показывает, что система может нормально работать в условиях колебания внешних рынков, у банков и финансовых организаций накоплены запасы и капитала, и ликвидности, как рублевые, так и валютные, всё это обеспечивает стабильность финансовой системы», — заявила Юдаева по итогам заседания комитета Госдумы по бюджету.

ЦБ также объявил некоторые меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на рынке.