Москва, , 11:38 — REGNUM ЦБ заявил о большом пакете мер поддержки во время турбулентности, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Мы будем делать все возможное, чтобы снизить влияние внешних шоков на российскую финансовую систему», — заявила зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«По нашим оценкам, ликвидности и рублевой и валютной должно быть достаточно, но нам кажется, что нужно дать больше гибкости финансовой системе для того, чтобы спокойно действовать в текущей ситуации», — добавила Юдаева.

Кроме того, она рассказала о поддержке медицинской сферы в связи с коронавирусом.

«Мы объявили регуляторный пакет, направленный на поддержку отраслей, которые больше всего пострадали от коронавируса — это туризм и транспорт, а также меры по поддержке фармацевтической и отрасли по производству медицинской техники», — сказала представитель ЦБ.