Оренбург, , 11:28 — REGNUM В Оренбургской области минсельхоз поставил задачу перед аграриями по страхованию посевов, подчеркнув, что в случае засушливого лета претендовать на компенсацию ущерба смогут только сельхозпроизводители, застраховавшие свой урожай, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2019 году из-за засухи объявляли режим ЧС. Затраты аграриев по погибшим культурам оценили в 703 млн рублей, однако договор о страховании имели только три хозяйства из 228. В результате только три хозяйства получили в полном объеме компенсацию из федерального бюджета.

«В дальнейшем компенсация ущерба будет производиться только тем хозяйствам, которые застрахуют посевы», — сказал первый вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин.

Добавим, в 2020 году на господдержку страхования в сфере растениеводства выделяют 17 млн рублей, а также из общей суммы по несвязанной поддержке будет выделено 22 млн рублей для тех, кто застрахует посевы.

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