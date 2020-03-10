Новосибирск, , 11:19 — REGNUM Реальная причина значительного роста спроса на иностранную валюту в России — нарастание неопределенности в мировой экономике, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Марина Иваненко. Таким образом она прокомментировала и информацию о том, что из-за коронавируса жители России стали активнее покупать доллары и евро.

«На мой взгляд, стоит прислушаться к тем экспертам, которые дают взвешенный комментарий о данной ситуации. Валютный рынок отличается высокой волатильностью и наиболее подвержен влиянию нециклических факторов. Реальной причиной значительного роста спроса на иностранную валюту в России является нарастание неопределённости в мировой экономике, некоторое напряжение, связанное с ожиданием очередного мирового кризиса, о приближении которого эксперты говорят не первый год. В такой ситуации любое неожиданное событие может спровоцировать обвал экономики в кризис, — считает Иваненко. — Но нужно понимать, что объективной причиной кризиса является не само это событие, оно лишь становится «спусковым крючком» наступления кризиса. Поэтому говорить о распространении коронавируса как о непосредственной причине роста спроса на валюту было бы неверно. Кроме того, специалисты утверждают, что пандемия идёт на спад. В Китае число заболевших резко сокращается, а меры в других странах, направленные на предотвращение распространения вируса, неизбежно дадут свои плоды. Проблема скорее в том, что последствия для мировой экономики, вызванные ситуацией в экономике Китая из-за распространения коронавируса, демонстрируют нам, насколько глобален современный мир. Остановка производства в Китае и закрытие границ вызвали волну негативных последствий. Снижение объёмов мировой торговли, падение цен на энергоносители, и в первую очередь на нефть, падение турпотоков, финансовые потери авиа‑ и грузоперевозчиков и так далее. Это сказалось на всех странах, в том числе США, которые снизили ставку ФРС. На мой взгляд, именно по этим причинам растёт спрос на валюту».

Однако, подчеркнула эксперт, уже отмечается, что волна спроса на валюту пошла на спад: в феврале покупали меньше, чем в январе.

«И это понятно, поскольку апокалиптические прогнозы не оправдались. У населения не настолько большое количество свободных денег, чтобы покупать слишком много валюты. Говоря о прогнозах развития ситуации, можно отметить, как уже говорилось выше, что распространение коронавируса замедлилось, глобальной эпидемии не будет, и паника по этому поводу скоро пройдёт. Однако угроза мирового кризиса никуда не делась, и, очевидно, появятся новые события, которые могут спровоцировать его начало», — уточнила Иваненко.