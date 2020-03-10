Казань, , 11:42 — REGNUM В Казани на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая протяженностью 1,222 км началось строительство 2 этапа Большого Казанского кольца. Как сообщает миндортранс Татарии, работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заказчиком проекта выступило ГКУ «Главтатдортранс», подрядной организацией — ООО «Волгадорстрой». Проектно-сметную документацию второго этапа разработало АО «Институт «Татдорпроект».

Запроектирована четырехполосная дорога, предусмотрено переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и очистных сооружений, подпорных стен, светофорных объектов, наружного освещения, строительство трамвайных путей.

Мост длиной 70,78 м будет построен через Монастырскую протоку.

Ввод первого комплекса протяженностью 700 м запланирован в 2020 году, второго протяженностью 522 м — в 2021 году.

Всего в этом году на дорожные работы в Казани в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 5,045 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казань в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» получит 650 млн рублей из федерального бюджета на выполнения работ первого этапа строительства Большого казанского кольца (БКК).

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