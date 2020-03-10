Москва, , 10:58 — REGNUM После обвала мировая экономика перейдёт в состояние нормальной депрессии, считает экономист Василий Колташов, опубликовавший 9 марта на своем канале в Youtube аналитическое видео «Кризис против нефти и короновируса: как понять обвал».

«Сейчас после обвала рынков мы перейдём в состояние нормальной депрессии, —предположил экономист. — Я говорю о мировой и о российской экономике. Оживление начнётся примерно с 2021 года, и мы будем выходить из эпохи глобального кризиса на волне усиливающегося протекционизма, усиливающегося неомеркантилизма. Россия усилит своё давление на соседние страны. Все крупные игроки усилят давление на более слабые рынки. Для того, чтобы добиться либо единства, либо присвоения ресурсов. В случае евразийского пространства единство рынка стоит на первом месте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что у РФ появился «уникальный шанс для перезапуска собственной промышленности», так как «новая экономическая ситуация в мире вкупе со стремительным распространением коронавируса могут привести к постепенному закрытию и сокращению рынков большого количества государств».

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