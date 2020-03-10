Москва, 10 марта 2020, 10:58 — REGNUM После обвала мировая экономика перейдёт в состояние нормальной депрессии, считает экономист Василий Колташов, опубликовавший 9 марта на своем канале в Youtube аналитическое видео «Кризис против нефти и короновируса: как понять обвал».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что у РФ появился «уникальный шанс для перезапуска собственной промышленности», так как «новая экономическая ситуация в мире вкупе со стремительным распространением коронавируса могут привести к постепенному закрытию и сокращению рынков большого количества государств».
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