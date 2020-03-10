Москва, , 10:38 — REGNUM В феврале 2019 года более 35% автомобилей южнокорейской компании KIA были реализованы с использованием кредитных предложений KIA Finance. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

С января по февраль текущего года программой KIA Finance воспользовались свыше 10 тыс. покупателей автомобилей корейской марки, что на 14% больше, чем за аналогичный период предшествующего года.

Стоит отметить, что самой продаваемой моделью по кредитной программе является KIA Rio. На неё приходится около 50% от общего числа кредитных договоров.

Напомним, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам двух месяцев 2020 года в РФ было реализовано 32 062 автомобиля KIA. Это на 4% меньше, чем в январе — феврале 2019 года. Таким образом, компания KIA стала лидером среди иностранных автопроизводителей в России.

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