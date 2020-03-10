Москва, 10 марта 2020, 10:28 — REGNUM Форс-мажор является непредсказуемым событием, ведущим к невозможности исполнения договорных обязательств, то есть в гражданско-правовых системах, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя признание коронавируса форс-мажором при госзакупках.
Как сообщало ИА REGNUM, в России коронавирус нового типа может быть признан форс-мажором при госзакупках. Документ разрабатывают для правительства РФ Минпромторг, Минюст и Минфин.
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