Берлин, , 10:29 — REGNUM Задержка в реализации проекта «Северный поток — 2» не станет препятствием для ввода газопровода в эксплуатацию. Об этом говорится в годовом отчете немецкой компании Uniper, которая наряду с Газпромом участвует в проекте.

В Uniper подчеркнули, что газопровод «Северный поток — 2» очень важен для обеспечения безопасности поставок в Европу. В компании ожидают, что газопровод запустят, несмотря на задержки, и с его помощью в ФРГ будет поступать до 55 млрд кубометров газа ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, Uniper входит в число европейских компаний, обеспечивших проекту «Северный поток — 2» суммарные 50% финансирования. Также это британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкая Wintershall.

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