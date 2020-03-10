Москва, , 10:17 — REGNUM В России коронавирус нового типа может быть признан форс-мажором при государственных закупках. Соответствующий документ Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином разрабатывают для правительства РФ. Об этом сообщает 10 марта газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что Торгово-промышленная палата (ТПП) уже выдаёт заключение о форс-мажоре из-за инфекционного заболевания, однако это происходит только в случае срыва экспортных поставок. При этом в ТПП в качестве форс-мажорного обстоятельства рассматривают не саму эпидемию заболевания, а меры, принимаемые для предотвращения её распространения.

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В Минпомторге уточнили, что документ готовится по поручению штаба по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции на территорию России.

«Сегодня необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключённым автопроизводителями госконтрактам», —добавили в федеральном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество случаев заболевания COVID-2019 в России на сегодняшний день достигло 17. Три новых случая заболевания было выявлено 8 марта. По одному заразившемуся COVID-2019 зафиксировано в Калининградской, Белгородской и Московской областях. Все заболевшие посещали Италию в течение двух последних недель.