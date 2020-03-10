Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Граждан Грузии, которые после прекращения прямого авиасообщения с Италией из-за коронавируса не смогли вернуться на родину, доставит в Тбилиси из Рима авиакомпания «Georgian Airways». Об этом в эфире телекомпании «ТВ Пирвели» сообщил гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

По его словам, «Georgian Airways» — правительственная авиакомпания, которая выполняет рейсы для президента, правительства, и министерство экономики и устойчивого развития Грузии проводило переговоры о доставке граждан Грузии из Италии именно с ней.

Вчера переговоры завершились, и было достигнуто соглашение, что авиакомпания двумя рейсами 10 марта утром доставит из Рима 200 остающихся в Италии граждан Грузии.

«Экипажи обоих самолетов прошли необходимую подготовку перед этими чрезвычайными рейсами, получили необходимую экипировку, чтобы безопасно и беспрепятственно доставить 200 наших граждан из Италии», — заявил Бокерия.

Как известно, правительство Грузии несколько дней назад, после обострения ситуации с коронавирусом в Италии, приняло решение о прекращении прямого авиасообщения с этой страной. Остающимся в Италии гражданам пообещало обеспечить доставку в Тбилиси. Посольство Грузии в Италии провело регистрацию тех граждан, которые находились в этой стране и у которых были куплены билеты на отмененные обратные рейсы, после чего из разных городов Италии они были доставлены в Рим для отправки на родину.

На данный момент в Грузии зарегистрировано пока 15 случаев коронавируса, и все они связаны с путешествиями граждан в Иран и Италию. И лишь один, последний выявленный зараженный помимо Италии находился также в Испании, поэтому источник его инфицирования эпидемиологи установить затрудняются. В Национальном центре по контролю заболеваний предполагают, что число зараженных в Грузии будет расти параллельно ухудшению эпидситуации во всем мире.

Прибывшим из Италии гражданам придется пройти в Грузии не только соответствующую проверку, но и двухнедельный режим карантина или самоизоляции.