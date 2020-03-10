Москва, , 10:08 — REGNUM После обвала почти на 25% в понедельник (9 марта), который стал «чёрным» для всех мировых рынков, нефть Brent постепенно приходит в себя после прохождения пика паники, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Котировки, которые накануне едва не поставили под угрозу целостность отметки $31 доллар за баррель, тестируют уровень $37, сигнализируя о готовности восстановиться выше $40.

Усугубил ситуацию тот факт, что после раскола сделки из-за нежелания России принимать в ней участие, Саудовская Аравия продемонстрировала свою готовность к ценовой войне, анонсировав скидки на свою нефть и наращивание добычи с апреля. Увеличение предложения со стороны саудитов — опасный для рынка сценарий, учитывая, что страна располагает свободными мощностями для наращивания объемов производства и экспорта черного золота.

Особенно болезненными эти события оказались в контексте коронавируса, который продолжает распространяться по миру, подогревая опасения дальнейшего снижения спроса на энергоносители. На этом фоне понижательные риски в сырьевом сегменте сохраняются и будут препятствовать восстановлению котировок, несмотря на крайнюю перепроданность.

В краткосрочной перспективе Brent нужно вернуться выше $40 за баррель и подтвердить восстановление над уровнем $35, чтобы снизить риски пробоя психологической отметки $30 в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — считает эксперт.

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