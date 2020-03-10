Кострома, 10 марта 2020, 10:01 — REGNUM Затраты на разметку дорог в Костроме за год выросли в три раза — об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 2020 году на обновление и нанесение «зебр» на трассы потратят 12,5 миллионов рублей, в то время как год назад на эти же цели власти израсходовали 4,19 миллиона рублей.

Дорожная разметка
Дорожная разметка
«В этом году количество улиц, на которые будет нанесена разметка термопластиком, увеличится. Материал более долговечный и соответственно, дорогостоящий. Поэтому сумма контракта выросла», — пояснила начальник отдела по работе со СМИ городской администрации Ольга Кокоулина.

Работы начнутся в апреле. Нанесением разметки на главные городские улицы займутся рабочие МУП «Дорожное хозяйство», ООО «Дормострой», ООО НПО «Дорога». На поставку материалов заключены контракты с организациями из Ярославля и Рязани.

Отметим, что гарантия на термопластик согласно контракту составляет 1 год. При этом, срок службы обычной разметки, нанесенной краской, составляет 6 месяцев. Что касается ремонта дорог, в 2020 году в регионе хотят привести в порядок 160 километров трасс. На это потратят порядка 2,5 миллиардов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле дорожная разметка подорожала в три раза с приходом нового мэра