Москва, , 10:08 — REGNUM Рост курсов валют не отразится на ценах на основные категории продуктов питания в РФ. Об этом говорится в распространённом 10 марта сообщении Минсельхоза России.

«Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна», — отметили в министерстве.

Указано также, что отечественные аграрии заблаговременно подготовились к весенным работам и закупили необходимые товары. Некоторое подорожание возможно для продовольственной продукции, которая в силу климата не производится в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта на фоне падения мировых цен на нефть российский рубль резко подешевел в отношении к американскому доллару и евро. Московская биржа 10 марта допустила повышение курса доллара до 76,3951 рубля, евро — до 87,3131 рубля.

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