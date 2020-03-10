Воронеж, , 09:58 — REGNUM Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года установили в Воронежской области — на портале облправительства 6 марта было опубликовано соответствующее постановление.

В целом прожиточный минимум установлен в сумме 8 тыс. 894 рубля. Для трудоспособного населения он составил 9 тыс. 689 рублей, для пенсионеров 7 тыс. 513 рублей. Для детей сумма прожиточного минимума установлена в 8 тыс. 697 рублей.

Отметим, что по сравнению с третьим кварталом 2019 года величина прожиточного минимума в регионе существенно снизилась — тогда она составляла 9 тыс. 390 рублей. Для трудоспособного населения величина была установлена в 10 тыс. 221 рубль, для пенсионеров 7 тыс. 897 рублей, для детей в 9 тыс. 267 рублей.