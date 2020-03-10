Якутск, , 09:59 — REGNUM Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.

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На основании данных Центробанка и Росстата, лидерами рейтинга стали северные регионы РФ: Колыма, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Якутия, пишет РИА Новости.

Основным показателем доступности ипотечного кредитования являются уровень зарплат и стоимость жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного обслуживания ипотеки — 70,7 тыс. рублей.